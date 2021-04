Silvestre Dangond: "A Martín Elías le llegó la muerte muy temprano"

Silvestre Dangond habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio y contó secretos de su vida, cómo se enteró de la muerte de Martín Elías y más detalles de su carrera como cantante de vallenato.

"He sido muy creativo, el encierro me ayudó a hacer el álbum de Las Locuras Mías, me grabé mucho en casa con familias. Estoy disfrutando del éxito de este álbum. Tengo el chip de la creatividad apagado porque estoy disfrutando con este álbum, que se nos salió de las manos. El video de la última vez es por dolor 100%, esta es una de las más reales del álbum. Siento que eso es lo que más falta en el vallenato, ser un poco más reales. Esta canción estaba hecha en ranchera, la escuché en música popular, y cuando la escuché dije que la quería en vallenato y que la teníamos que pasar. Me identifico mucho el dolor, soy feliz cantándole al dolor y hace de lo que yo soy", explicó.

Y agregó: "Disfruto el dolor porque me encuentro contigo mismo y soy más real. Sufrí tanto que me acostumbré al dolor y lo disfruto, soy tan sentimental y vulnerable. Me encanta llorar, cuando son este estilo de canciones las disfruto tanto... A Iván Calderón le dije que esta canción parece que nunca la hubiera escuchado, me produce el mismo sentimiento. Así me ofrezcan el cielo y la tierra, yo no grabo algo que no me guste. Hay canciones que me gustan tanto que la historia no me ha pasado, pero luego me termina pasando. No sé si uno arrastra las historias. Cuando escucho la canción, lo primero que hice fue sentir conexión. No por bonita, fea o mala, sino porque me gusta. Las canciones son como las mujeres".

Por otro lado, habló sobre su vida personal y cómo la ha vivido con su esposa, con quien comparte actualmente en Miami. También, contó cómo la conoció.

"Más que de uno, las tentaciones dependen con la mujer que uno se meta. Me gané la lotería con la mujer mía, porque no le gusta figurar. Si ella me llama y no le contesto, no es de las que se pone a llamar a todos. Dios me premió con una mujer como ella. Al final las cosas siempre las hemos superado entre nosotros mismos. Cuando tú te organizas muy temprano quisieras vivir la juventud libre y loca. Nosotros nos conocimos en el Valle, ella iba en su carro y yo una moto. Ella me campaneó", dijo.

También, el cantante de vallenato explicó de dónde viene la herencia de este género en su vida, teniendo en cuenta cómo inició en esto.

"La herencia del vallenato es una herencia de mis padres. Mi papá cantaba, tengo primos compositores, por lado de mi mamá era igual. Yo vengo de los 70-80, por eso tengo esa esencia. Yo vengo de ahí, es mi esencia y la de mi familia. Los defensores del vallenato hay en todo lado. La disputa es de dónde es el vallenato, si Valledupar o la Guajira", mencionó.

Además, Silvestre Dangond explicó que nunca tuvo problemas con los grandes del vallenato, pero que sí tuvo una que otra discusión con los de su edad.

"He tenido una buena relación con los cantantes de vallenato, es un premio inmerecido mío. Yo no me lo merezco, no tendría que estar tan relacionado con ellos. Jorge Oñate no tenía tiempo para bautizarme y fui bautizado hasta los 11 años. Por eso fui tan tremendo en la vida. No he tenido nunca una rivalidad con los grandes, nunca jamás. De ellos recibo con gusto hasta los golpes. Hace mucho tiempo discutía bastante con Peter, nos dijimos muchas cosas... Esto siempre se ha dicho en el vallenato. Con Martín Elías nos pusieron como rivales, pero nunca tuve problemas con él. Siempre lo vi como el niño y consentido, porque soy muy amigo del hermano", añadió.

Silvestre también se confesó y compartió lo que estaba haciendo cuando se enteró de la muerte de Martín Elías, uno de los hijos de Diomedes Díaz que falleció en un accidente de tránsito.

"Con Martín fue un momento muy triste. Yo estaba en Miami, acaba de llegar de trotar y me llegó la noticia. Me mandaron fotos del carro y mi manager me dijo que estaba muy mal. Una amiga mía estaba en casa y es muy creyente, a ella la contactaron para hacer cadena de oración y nos sentamos a orar y a pedir. Había algo que no me dejaba tranquilo, yo presentía la partida de Martín. Al salir a almorzar recibí la noticia y fue muy triste. Fue un niño que la muerte lo atropelló muy temprano. Él iba a ser la cara opuesta de su papá, uno siempre quiere ser mejor que el papá", dijo.

Por otro lado, mencionó que tendrá una serie de conciertos en Miami, presenciales: "El 6 de mayo tendré el primer concierto de 8, será en Miami. La segunda tanda es apartir del 13. Es un teatro que le caben 2 mil personas, pero será para 800 personas con todas las medidas de bioseguridad. Acá en EEUU son muy estrictos. Si uno se pasa de tiempo, le pagan las luces. Con más razón, debemos seguir todas las reglas".

Para finalizar, mencionó que piensa en su serie, pero que todavía no es tiempo de hacerlo, aunque prefiere que sea en vida: "Me han propuesto mucho hacer una serie, no tengo afán con eso. Tengo muchas cosas que hacer aún. Me encantaría contar mi historia yo, en persona y vivo, porque después de uno muerto cambian las cosas y tergiversan. Yo les digo que no hay que echar mentiras ni ficción, porque yo tengo de todo un poquito".