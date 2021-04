COVID-19: Así puede ir a vacunarse en Miami, Estados Unidos

Soledad Cedro, portavoz de la Alcaldía de Miami, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre cómo va la vacunación en el país norteamericano y cómo pueden hacer los turistas para ir a hacerlo.

"En Florida, los mayores de 18 años pueden vacunarse sin prescripción médica. Lo único es que residan en Florida. Documento, licencia o un contrato de alquiler de largo plazo, cerca de 6 meses. Que tenga boletos o servicios públicos a nombre de la persona... Estas son las únicas restricciones. Hay muchos lugares, no solo en Florida se ponen vacunas. Es una cuestión de suerte. Hay veces que piden los documentos, sino uno puede pasar sin problema. Pero hay veces que sí piden los documentos y sin eso no vacunan", contó

Por otro lado, habló del turismo por medio de los cruceros, siendo un estado de Estados Unidos que es de los más visitados por los latinos.

"Hace un año que no operan los cruceros, es un problema enorme. Todavía no hay fecha de que puedan volver a operar. Las líneas de cruceros han invertido millones de dólares para que haya mejores protocolos de bioseguridad", mencionó.

Adicionalmente, Cedro explicó que desde un inicio hubo rechazo para la vacunación de los turistas, pero todo cambió.

"Al comienzo de la vacunación hubo un rechazo muy fuerte al turismo para vacunación, porque no había vacunas para residentes. El seguro de salud cubre esto, entonces se cubría el costo de vacuna, mientras que el turismo no. Había un rechazo porque era con los impuestos. Resultaba injusto que los residentes no pudieran y los turistas sí. Pero ya cambió todo. Miami ha sido abierto con los extranjeros, no van a poner problema siempre y cuando haya disponibilidad de vacunas para residentes", contó.

Finalmente, habló sobre la polémica de la vacuna de una sola dosis: "Como prevención, por casos de coágulos severos, se suspendió la vacunación de una sola dosis. Pero ya está pronto a normalizarse".