"Me avisan cuándo me revocan para dejar el cargo": Quintero sobre polémicas

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre las polémicas que ha tenido en la capital de Antioquia, las camas UCI y el nuevo gerente de EPM, que no estaría inhabilitado, según explicó.

"Ayer (martes 13 de abril) abrimos 14 camas adicionales, hay 1.014 camas. El sistema de Salud tiene un límite. La situación es crítica. Hay que entender que es en serio y que todos tenemos que poner de nuestra parte para salir de este tipo. Medellín ha ido bien en la vacunación, no hay escándalos de colados. En medio de tantos ataques es complejo poder comunicar bien a veces. Yo he cometido errores y pido disculpas, al otro día ya estaba resulto el problema", dijo.

Sobre EPM

Por otro lado, el alcalde explicó cómo fue el 'renacer' de EPM y mencionó que Jorge Andrés Carrillo, nuevo gerente, no está inhabilitado.

"En el último año de nuestro gobierno, aumentó sus utilidades en un 19%. En mercado nacional pasamos del 25 al 35%. Redujimos la exposición cambiaria, que estaba en 1.200 millones dólares cuando la recibí. El camino de EPM siempre ha sido crecer. No está inhabilitado. Estudiamos ese decreto antes de hacer el nombramiento. El consejo de estado de 2019 dice que aplica si fuera a hacer un contrato con EPM y ahora será empleado público. No es algo nuevo que ocurre por primera vez. Estamos tranquilos desde la parte jurídica", dijo.

Y agregó: "Uno debe responder con resultados. No tenemos jefes políticos. En este primer año de Gobierno bajaron los homicidios en un 50%. Medellín había renunciado a los grandes proyectos de ciudad. Antes habíamos perdido 65 mil empleos".

Finalmente, respondió a críticas y problemas que se han tenido en su administración como alcalde.

"A ninguno le va a gustar que yo ponga la persona, porque todos están en contra. En los últimos 16 años en Medellín se compró Orbitel por 80 millones, cuando se debió comprar por 30 millones. No hay empresa que aguante con malos manejos. Me avisan cuándo me revocan para dejar el cargo (en referencia a firmas para su revocatoria). Las mayorías están con nosotros, de lejos. Además, sí, hay que hacer cambios cuando las cosas no se hacen bien. El único cambio en EPM es: el que la embarra, paga".