Valencia: "Estoy siendo el amuleto del profe. Soy un nuevo Jader Valencia"

Jader Valencia, la gran figura del clásico capitalino número 302 entre Santa Fe y Millonarios, dialogó en El VBar Caracol sobre su anotación que le dio la victoria agónica al cuadro azul y le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final del fútbol colombiano.

Valencia destacó el papel del técnico Alberto Gamero en esta nueva etapa en el conjunto azul y aseguró que su mentalidad cuando ingresó al campo de juego en los minutos finales fue la de entrar a "solucionar".

"El profe Gamero ha tenido mucha influencia en mí, desde que llegué siempre me ha exigido como le ha exigido a todos mis compañeros. Sabe que tengo un gran potencial y él es un técnico que ayuda a los jugadores jóvenes a tener su máximo nivel", manifestó el atacante de 21 años.

Y añadio: "Me ha ayudado a tener demasiada ambición, antes era un jugador un poco conformista, hacía una dos o tres jugadas de gol y me quedaba con eso, no intentaba dar más de mí. Ahora soy un nuevo Jader Valencia".

Jader, quien recibió la falta de Andrés Pérez para el penal del empate de Ricardo Márquez y posteriormente anotó el gol del triunfo en la última ocasión del juego, se definió como "el amuleto del profe", dado que ante Bucaramanga también fue el autor del gol del triunfo viniendo desde el banco de suplentes.