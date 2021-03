El Pulso del Fútbol, 23 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la liga colombiana y el liderato de La Equidad, después de haber vencido a Patriotas. César dijo: “Nacional logró parcialmente el liderato, ganándole con muy poco a Millonarios, pero hoy el nuevo líder es La Equidad, se subió a la punta sorpresivamente y tiene un técnico que con poco, sabe manejar muy bien su grupo”. Sobre el tema Óscar agregó: “El estilo de Alexis García no es para jugar lindo al futbol, es para generar resultados y é lo está haciendo muy bien con La Equidad”.

Otro de los temas tuvo que ver con el entrenador de la Selección Colombia Reinaldo Rueda y lo que ha hecho desde que llegó al equipo nacional. César manifestó: “La virtualidad permite trabajar desde cualquier lugar del mundo y yo creo que Reinaldo Rueda si está trabajando. Además, la mayoría de los jugadores que van a microciclos, nunca son convocados”. Por su parte Óscar complementó: “Esa canción ya me la sé y esa canción ya la oí, quiero que me digan qué está haciendo Renaldo Rueda, porque no sé si está trabajando y va a pasar lo mismo que en su momento dije de Queiroz”.

