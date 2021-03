Pusieron dos dosis a adulta mayor; enfermera pidió que no dijera nada

Ante la polémica que ha generado la aplicación de la doble vacuna contra la COVID-19 en la ciudad de Neiva, Rosalba Gracia, quien fue la mujer a la cual se le aplicaron estas dosis, explicó en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio lo sucedido el pasado 12 marzo en el puesto de salud ESE Carmen Emilia Ospina.

“El viernes estaba contenta porque me iba a vacunar, me tomaron la tensión, pasé a la vacuna y llegó la enfermera y me aplicó la primera dosis, cuando la vi venía con otra dosis y le dije ya me vacunó y no me puso cuidado y me puso el otro chuzón”, dijo.

García, de 92 años, expresó que luego de que la enfermera se percatara del error que cometió, la jefa de esta se acercó hacerle una petición muy particular: “Después de que ya había pasado todo, vino la jefa y me dijo que no dijera nada, porque les podía costar el puesto”.

Y añadió que ella en ese momento no vio ningún problema, pero que su acompañante fue la persona que se percató del error .

Finalmente, la mujer declaró que, ante este hecho ni la enfermera, ni la misma jefa de enfermería se atrevieron a dar la cara de lo apenadas que estaban: “Cuando mi nieta fue hacer el reclamo, la enfermera y la jefa no dieron la cara, ella habló con un doctor, y él le dijo que me quedara tranquila que era la misma vacuna”.