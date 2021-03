Dieron de alta a las enfermeras con eventos de crisis tras la vacuna COVID

Dieron de alta a las dos auxiliares de enfermería que estaban internadas en la Clínica Montería, luego de sufrir posibles eventos adversos cuando recibieron la vacuna contra el COVID-19.

Se trata de Yeidis Johana Pérez, del municipio de Sahagún, y Érika Miranda, de Montería, a quienes los médicos dieron un mes de incapacidad con posibilidad de extenderse dependiendo la recuperación.

El neurólogo Julio César Villalobos dijo que un comité médico descartó completamente, mediante exámenes especializados, que los episodios de crisis que presentaron las dos enfermeras cordobesas tengan relación con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

Para el caso de la paciente de Sahagún, sus familiares aseguran que, si bien ella no ha tenido nuevos episodios de crisis, presenta poca movilidad en la pierna izquierda y mareos constantes. También señalan que no le rectaron medicamentos ni para terapias que le permitan recuperar la movilidad.

Los galenos, por su parte, aseguran que ambas pacientes presentan mejoría de sus cuadros clínicos y resaltan que no han tenido más episodios de crisis.