Campesinos piden rebaja del 80% del capital de sus créditos en mora

Más de 200.000 familias campesinas de Colombia se mantienen a la expectativa sobre la expedición de un decreto reglamentario de la Ley 2071 de 2020 de alivios financieros y reactivación del campo, que definirá el porcentaje de los montos de capital que serán rebajados a los pequeños y medianos productores en mora.

Hablamos en Al Campo, de Caracol Radio, con Absalón Arias, un agricultor del municipio de Fresno, en el departamento del Tolima, quien hace parte de los promotores de la iniciativa, quien informó que se están realizando mesas de trabajo con el Ministerio de Agricultura, Finagro y el Banco Agrario de Colombia, para concretar el contenido del decreto reglamentario.

Arias, quien es administrador financiero e integrante de la Veeduría Ciudadana de Fresno, Tolima, dijo que las deudas tienen en condición muy difícil a los campesinos de Colombia. “Esta Ley ya dejó alivios de intereses corrientes, de mora y contingentes, pero las rebajas de capital requieren de otro decreto” que establezca el porcentaje de las mismas, explicó.

Reunión de campesinos sobre deudas en mora / Foto: cortesía Absalón Arias

Estas rebajas son para los créditos en mora con fecha de corte del 30 de noviembre 2020 hacia atrás, con entidades financieras y no financieras, añadió Arias, quien estima que, con las primeras, es decir, con los bancos y entidades afines, el monto de la cartera morosa es cercano a los 900.000 millones de pesos.

Y sobre las entidades no financieras, que incluyen fondos, cooperativas y similares, no tienen un consolidado porque no han recibido información de la Superintendencia de Economía Solidaria, que las vigila, “pero creemos que está cerca al billón y medio de pesos”.

Sobre las razones de estos créditos en mora, Arias dijo en Al Campo, de Caracol Radio, que el campesinado, por cultura, primero les pagaba a los bancos antes de comprar un par de zapatos, por ejemplo, pero el cambio climático y los malos precios que se dan a los cultivadores, han llevado a esa situación de mora.

Sobre el monto del capital que, esperan, sea rebajado, dijo que el Ministerio de Agricultura ofrece entre 30% y 40%, pero el movimiento campesino pide que sea el 80% y que el 20% restante que deban pagar, sea financiado con plazos de 4 a 6 años.

“Para podernos reactivar necesitamos tiempo. Por ejemplo, un palo de aguacate comienza a dar frutos a los dos o tres años, entonces no tiene sentido que nos fijen plazos cortos”, añadió.

Finalmente dijo que buena parte de estos recursos no los tendrá que desembolsar el Estado porque hay muchos casos donde la cartera ya está castigada, es decir, en muchos casos es solo un movimiento contable.

Otros detalles de la aplicación de esta Ley 2071 de 2020 de alivios financieros y reactivación del campo, puede escucharlos en la entrevista con Absalón Arias, del municipio de Fresno, en Al Campo, de Caracol Radio.