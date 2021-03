“Se han perdido empleos por la importación de prendas de países asiáticos"

Una fuerte crisis se ha venido evidenciado en la producción textilera, debido a los despidos masivos de personal en diversas empresas del país.

Ante este suceso, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, habló Camilo Rodríguez quien es el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, donde contó detalles de las causas que han generado estos despidos.

Inicialmente Rodríguez, comenzó aclarando que “este escenario se debe a la importación de prendas de vestir de países asiáticos, por eso hoy vemos que la situación es crítica porque se está perdiendo la producción”, enfatizando, que los empresarios se encuentran preocupados, debido a las grandes pérdidas que han venido presentando en el mercado.

Sin embargo, también fue crítico y mencionó que “en Colombia no hay una reglamentación de aranceles y por ende tenemos que tomar una decisión como país, o producimos en Colombia o nos dedicamos a importar de los países asiáticos”, haciendo un llamado para que la población se concientice y de esta manera los empresarios no tengan que prescindir de los operarios.

Finalmente, el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, dijo que “la idea no es subir el precio a las prendas y el deseo es mantener la puerta laboral, pero si no hay poder adquisitivo, no hay trabajo” finiquitó.