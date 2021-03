"Esto es un borrador, no es un informe final": MinTransporte sobre RUNT

Luego de las denuncias presentadas por parte de la ministra de Transporte Ángela María Orozco, ante Fiscalía y la Procuraduría por una filtración de documentos sobre una estructuración del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, aclaró lo que fue esta controversia, donde comenzó afirmando que, si han venido trabajando en la estructuración del proyecto, pero que aún no ha habido una licitación.

“Lo primero es aclarar que no hay licitación, venimos trabajando hace año y medio, dos años con la estructuración del proyecto, desconociendo de qué manera se filtraron los documentos”, resaltando que una vez le llegaron los borradores de los documentos, se los hizo llegar a los entes judiciales, para que sean ellos los que realicen las respectivas investigaciones “ Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, estos son documentos borradores, algo muy preliminar, y tan pronto no los hicieron llegar, los publicamos en la página del ministerio” sentenció.

Por otra parte, Orozco, comentó que “Lo más importante es fortalecer nuestro trabajo y seguir la licitación, y aclaro que no hay pre pliegos publicados” preponderó afirmando que desconoce quién esté detrás de esta filtración sin afirmar que sean funcionarios o hackers.

Por último, la ministra dijo que lo más importante era que todos conocieran esta información, para que se esclarezca lo más pronto posible.