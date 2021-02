¿Cuál es el panorama a futuro en lo jurídico y político de los exFarc?

En Hora 20 un debate para analizar cuál es el rumbo que está tomando las exfarc en lo político y en lo jurídico; ya que por un lado no se ha aportado hay avances la Jurisdicción Especial para la Paz en cuanto al aporte a verdad y por el otro empiezan a buscar alianzas políticas de cara al 2022. También una mirada a una polémica propuesta que buscaría unificar las elecciones, lo que llevaría a extender el mandato presidencial. Por último, el drama de cientos de familias en Ituango que han sido desplazadas a raíz de la violencia en la zona.

El futuro del ahora partido Comunes o de las extintas Farc cada vez se encuentra con más obstáculos, divisiones, polémicas y cambios que de alguna manera empiezan a minar o afectar la consolidación del proceso de paz en el país. En días recientes se ha presentado una serie de hechos en los que se plantearía el futuro tanto jurídico como política de la otrora organización guerrillera. Por un lado, está el anuncio hecho hoy por el consejero para la Estabilización, Emilio Archila sobre la entrega de los bienes de las Farc, pues afirma que de los bienes monetizables solo se ha entregado un 8 por ciento; y que del billón que reportaron en agosto de 2017 solo se entregaron unos $42 mil millones de pesos, es decir, un 4 por ciento del total.

Otro de los hechos está relacionado con una carta firmada por los congresistas del partido Comunes, Victoria Sandino e Israel Zúñiga en la que alegan que deben ser tratados como una organización rebelde por el carácter que tenían durante la guerra, pues recalcan que no eran un aparato criminal, por tanto, piden al gobierno y a la Misión de Verificación de Naciones Unidas que se revise el trato político y jurídico a las extintas Farc para darles el carácter de rebelón que merecen. Algo que ha generado polémica, pues se ha entendido como si estuvieran desconociendo los actos criminales cometidos durante la guerra; aunque los congresistas han negado que se trate de un desconocimiento de los hechos.

En cuanto a lo político están la rueda de prensa de esta mañana del senador Julián Gallo en la que expresó la intención de este partido de unirse al Pacto Histórico que lanzaron siete movimientos de izquierda la semana pasada, por ahora no hay una respuesta de los partidos de la coalición, no obstante, Comunes ofreció las 10 curules que tienen aseguradas para el próximo periodo a este nuevo frente de izquierda que busca alcanzar las mayorías tanto en Cámara como en Senado

Lo que dicen los panelistas

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, apuntó que en el debate político espera que la carta de la senadora Sandino sea una posición personal y no del partido, ya que de lo contrario “eso se va a volver radioactivo de cara a cualquier coalición en el 2022”, además criticó el cumplimiento del Acuerdo de paz en cuanto a aspectos como la verdad, justicia, la reparación y no repetición “insisto que lo más importante de esto es la verdad, las otras tres cosas posiblemente no van a existir”, concluyó.

Definió a la propuesta de unir elecciones como algo que no tiene ni pies ni cabeza, y propone que más bien se debería estar pensando en la continuidad programática a través del fortalecimiento de los partidos, lo cual permita que a pesar del cambio de gobierno se continúe con el cumplimiento de los programas.

Para María Teresa Ronderos, periodista, directora del Centro Latinoamericano para la Investigación Periodística y columnista en El Espectador, estamos viendo las tensiones de lo que es poner a rodar el Acuerdo de paz y cree que van a ser más complicadas en la medida que quieran hacer política, aunque afirmó que “por un lado debe ir el camino de la justicia y la JEP y por el otro el de la política”. En cuanto a la entrega de bienes planteó que se está trabajando sobre algunos que no eran de ellos, como las fincas que ocupaban.

Frente a los desplazamientos en Ituango, explicó que esta zona es el clásico escenario de lo que ocurre en el país, con el agravante de tener acceso a rutas como el bajo Cauca y el sur de Córdoba. Planteó que desde el gobierno anterior se trabaja con Fuerza Pública en la zona, algo que cree no es suficiente, pues la inteligencia militar es necesaria.

Para Luis Fernando Velasco, senador de la República por el partido Liberal, la senadora Victoria Sandino dice que no eran un aparato criminal en un ejercicio de justicia “ella está en su ejercicio de defensa; la Farc puede tener estrategia de defensa que la justicia puede que no acepte” y agregó que uno de los argumentos ante la JEP por parte de la ex guerrilla es que no miren el delito que cometieron como un delito común porque fue en el marco del conflicto armado.

Afirmó que la propuesta de unir elecciones y ampliar periodo presidencial puede ser peligrosa e impedir el debate democrático. Además de ser “inconstitucional, lambona y antidemocrática; porque juegan a quedarse un tiempo más para tener aire y no permitir que otras fuerzas gobiernen.”

Alfonso Prada, abogado, profesor universitario y exsecretario general de la Presidencia, sostuvo que el partido Comunes debe ganarse la voluntad de la gente y no estar camuflándose en coaliciones para que no los vean. Agregó que para que ellos logren esa voluntad y legitimidad deben tener de su lado a la opinión pública a través de hechos como decir la verdad y reparando a las víctimas.

Sobre la propuesta de Fedemunicipios, comentó que es un debate interesante en la medida en la que se definan tiempos, periodos e inicios de esos cambios, pero dijo que lo que no puede pasar “es que se plantee de forma grotesca a un año de elecciones para aplicárselo al de turno”. Pues dice que estos cambios no deben afectar el equilibrio territorial e institucional, así como el sistema de contrapesos y la elección de cargos que tocan a la institucionalidad.