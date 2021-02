"El plan de vacunación no puede ser modificado por ningún ente territorial"

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el Ministro del Interior Daniel Palacios habló sobre los lineamientos para la protección de las vacunas en el país.

A través de una circular emitida por el ministerio del Interior, Defensa y Salud, se muestran las instrucciones a alcaldes, gobernadores y entes territoriales para el inicio del proceso de vacunación contra el COVID-19.

"El presidente Iván Duque instaló el puesto de mando unificado. Además, emitimos una circular de la responsabilidad de alcaldes, entes territoriales que habla sobre la recepción, distribución y aplicación de las vacunas, para todo el procedimiento de la vacunación", afirmó el ministro.

Estas recomendaciones están destinadas a hacer un control semanal en los temas de recepción, programación y distribución de vacunas, además del seguimiento de la población.

El ministro aseguró que este es un plan bien elaborado: "No tomaremos ningún riesgo, las vacunas son de seguridad nacional".

Sin embargo, reiteró que el plan nacional de vacunación no puede ser modificado: "El plan de vacunación estableció unos territorios con priorización y ese orden no se puede saltar ni modificar. No puede haber ninguna modificación del plan de vacunación por entes territoriales".

Destacó que con el plan nacional de vacunación el mensaje por parte del gobierno es de equidad.