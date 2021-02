"Es el peor registro de caída económica en Colombia": Mauricio Cárdenas

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre el desplome de la economía en 6.8% durante el 2020.

"En 1999 hubo una gran crisis económica global, fue del 4.2%. Era el peor registro desde que existen estos datos. No hubo una caía tan fuerte como la de ahora. El Dane registra algo que ya ocurrió porque fue en 2020, fue algo que ya enfrentamos. Cayó la economía, el empleo, los ingresos. Ya es el pasado", mencionó.

Y agregó: "En el presente viene la segunda ola y nuevas medidas de confinamiento. El año lo recibimos como un balde de agua fría. En enero volvió a caer... Pero tampoco significa que el año va a seguir así. Por eso este año no va a ser, probablemente, otra caída en la economía, sino que a va ser de recuperación".

Adicionalmente, explicó las diferencias que hay entre la anterior caída (en 1999) con la del 2020.

"Los problemas de la época del 4.2% es muy distinto al de ahorita. La pandemia es lo que lo marca, por lo que mientras vayamos saliendo de esta, va mejorando la economía. La pandemia no está resulta y es el punto, pero con las vacunas se empieza a controlar el nivel de contagios y la curva tiene una disminución, pero lo que hay confianza. Pero no es nada de un día para otro. No va a ser una recuperación tan eufórica como piensan muchos, y es algo que también depende del COVID", dijo.

Finalmente, Cárdenas explicó que el sector de la construcción es uno de los temas principales: "El sector de construcción le fue peor en 2020, pero este año tiene que ser fundamental para la reactivación".