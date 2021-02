"El mejor ejemplo que puede dar Duque es respetar el plan de vacunación"

David Racero, representante de la Colombia Humana, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre su posición de que el presidente Iván Duque no se vacune entre la primera etapa, sino que espere su turno.

"Nos da alegría el anuncio de la llegada de las vacunas. Por lo menos son 50 mil, entonces está bien. Aplaudimos dicha noticia para empezar lo más pronto posible. Para nosotros es una situación de que el verdadero ejemplo del presidente, más allá de que sea el primero o no, cumpla con el plan que hizo de vacunación. Esa es realmente la principal certeza de los colombianos", contó.

Lea también:

Por otro lado, Racero mencionó que el mejor mensaje de seguridad que puede entregar el presidente es respetar el plan de vacunación.

"Apenas se vacune el presidente, luego van a decir que la vicepresidenta, que los congresistas, que los gobernantes, alcaldes... En otros países pasó lo mismo y ya se han saltado la lista de espera. Primero está el procedimiento de salud y no el político. Creo que Duque no tiene ningún tipo de comorbilidad de riesgo, pero creo que el principal ejemplo del gobernante, en un país donde no van a llegar todas las vacunas, es que se empiece a vacunar al personal de la salud ya", dijo.

Finalmente, el representante de la Colombia Humana también dijo que el presidente tiene el mismo riesgo de contagio que todos.

"El drama es para todos que han tenido familiares ya llegados por COVID-19. Es una gran preocupación generalizada. La situación de contagio... Todos vivimos lo mismo. En este momento, solo por el mensaje que él lo dice, ese sería el principal ejemplo, respetar el plan de vacunación", finalizó.