Siguen los problemas internos del Partido Alianza Verde

Las reuniones y diferencias por el candidato del Partido Alianza Verde para las elecciones a presidencia de 2022 han generado problemas internos en este partido. Inti Asprilla, representante, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre estas diferencias.

"Hay diferentes posturas en el partido. Gran sector dijo que se debe abrir un prepacto de respeto y necesidad de 'sanar heridas' en los últimos meses. Se autorizaron diálogos con Petro, pero eso no significa que se iba a ir con él a primera vuelta. Sorpresivamente hubo un comunicado. Yo me molesté y lo expresé. Hoy reconozco que es necesario sobrepasar eso. Siempre hay que dialogar. Ojalá que en este 2022 no quedemos gobernados por un gobierno uribista", dijo.

Por otro lado, habló sobre Angélica Lozano, senadora, con quien ha tenido diferencias por este tema.

"Angélica Lozano es importante en el partido, como nosotros. Cuando yo llegué ayudé al partido, son tan valiosos sus votos como los míos. He sabido hacer una carrera política y tengo posturas que espero que se den en el interior del partido. Así como un sector se mantiene diálogos con Fajardo, hay otro que se puede, y se aprobó, con Petro. Se ha sentido maltrato con justa razón de Angélica Lozano, no se puede ir a que no se acepte la democracia interna. No hay una unanimidad, unos no quieren a Sergio Fajardo y otros a Petro. Es democracia", mencionó.

Finalmente, Asprilla explicó que en la Dirección Nacional del partido se definirá el futuro de la alianza.

"La Dirección Nacional del partido es el que decide, según los diálogos que se han tenido. Los resultados finales se dan con un trámite democrático. Yo me he sostenido que soy un hombre de izquierda que sabe que hay que hacer una alianza entre la izquierda y el centro. Para mí el cambio en el país es que no siga un gobierno uribista en el poder", finalizó.