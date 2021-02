¿Cómo es su comportamiento en el mundo digital?

Pensando en promover interacciones en líneas seguras y respetuosas, Microsoft revisa desde 2016 el estado de la civilidad digital, de acuerdo con Gimena Mora, Gerente de Propiedad Intelectual y Ciberseguridad de Microsoft, en diálogo con Fidel Franco en el noticiero de la mañana de Caracol Radio, esta civilidad es la convivencia que tenemos en la virtualidad y "los mismo valores que tenemos en el mundo físico los tenemos que migrar al mundo digital".

En esta encuesta entrevistaron a 16.000 personas en 32 geografías, divididos en 2 grupos, adultos entre 18 y 74 años; y adolescentes entre 13 y 17 años. Les preguntaron sobre 21 riesgos en línea que creen son los más comunes y los agruparon en: riesgo conductual, riesgo intrusivo, riesgo sexual y riesgo reputacional. Este año además, hicieron preguntas relacionadas con el acoso laboral.

Los mejores puntajes de civilidad digital en el mundo los tuvieron: Países Bajos con un 51%, Reino Unido con un 55% y en tercer lugar Estados Unidos con 56%. Mientras que los países con mayor mejora son: Colombia con un 70% de índice de civilidad, Chile 67% y Perú con 74%.

Los principales riesgos que encontraron en Colombia fueron el contacto no deseado, fraudes, estafas y sexting no deseado.

"Hay una conducta preocupante y es el grooming, que es un adulto que se hace pasar por un menor para lograr que los niños hagan un contenido sexual explícito y después los extorsionan para que no digan nada ¿por qué aceptar una persona que usted no conocía? Desde ahí se pudo haber evitado este riesgo. Las herramientas que utilizan para extorsionar al menor son la información que pusieron a disposición, colegio donde estudia, nombre de la mamá, edad, restaurantes", dijo la vocera de Microsoft.

Durante la pandemia también evidenciaron que la principal forma de estafar era a través del phishing, que son correos en los cuales se hacen pasar por entidades de confianza como el banco, empresas de tecnología o vimos que se hacían pasar por entidades de salud como la OMS.

Gimena Mora fue insistente en entender que todo lo que publicamos finalmente será conocido por muchas personas que no queremos. Recalcó la importancia de la privacidad en las redes sociales, también de aprender y respetar las diferencias, porque "no podemos actuar de una manera que no sea empática. Si yo veo que se están burlando de la apariencia física no comento o comparto la publicación", concluyó.