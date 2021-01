“Nicolás Suárez acababa de regresar de Australia, quería seguir estudiando”

Caracol Radio habló con Angela María Cifuentes, una amiga cercana de la madre de Nicolás Suárez Valencia, Martha Valencia, quien aseguró que el joven recientemente había llegado de Australia y quería iniciar una carrera universitaria.

Nicolás Suarez Valencia había cumplido 18 años en noviembre pasado y se graduó del Liceo Los Andes. “Era como mi nieto, Marthica llegó a hacer su año rural a Buga porque es odontóloga y vivió conmigo cinco años. Después hizo su casa, pero nunca nos desconectamos (...) ella estuvo toda la pandemia conmigo”, contó Ángela María.

Aseguró que en la finca estaban en compañía de dos adultos. “Eran muchachos sanos, estaban divirtiéndose y no estaban solos, estaban con Ángela la mamá y con el papá de uno de ellos en la finca. Parece que le dispararon primero a cuatro y a Jacobo a lo último. Él quedó con muerte cerebral y el papá no lo dejaba desconectar, pero me llamaron hace poco y me dijeron que ya había muerto. O sea que son cinco muertos: tres niños y dos niñas”.

“Eran compañeros de colegio, niños sanos, no hay nada que uno ponga en duda. De todas maneras, son cosas que uno no entiende, no se explica por qué pasan porque eran niños sanos que tenían un futuro y acabaron con la vida no solamente de ellos, sino con la vida de unas familias”.