El Pulso del Fútbol, 22 de enero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafael Villegas hablaron sobre la victoria del Deportes Tolima ante Atlético Nacional en los cuartos de final de la Copa Colombia. Óscar dijo: “Yo acepto que en el primer gol, pudo moverse Andrade en la barrera y que faltó un jugador, pero no me gusta que mis colegas hablen más de esos errores, que de la virtud de Campaz en el cobro. Hay que valorar más las virtudes”. Sobre el tema Rafael agregó: “Definitivamente, Tolima se ha convertido en la bestia negra de Nacional. Ya van 12 partido en los que Nacional no le gana al equipo pijao. Tolima jugando bien, aprovecho en dos bolas paradas, para hacer su ventaja”.

Le puede interesar también: Médico de Maradona falsificó su firma para obtener historia clínica

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual dijo que la prensa no consideraba a Juan Guillermo Cuadrado como el mejor jugador colombiano en la actualidad, por el color de su piel. Óscar respondió: “Para mí, hoy el mejor es Luis Fernando Muriel y no lo digo porque sea blanco o negro, porque a mí el color de la piel no importa en nada”. Por su parte Rafael complementó: “Yo estoy de acuerdo en que Cuadrado es el mejor jugador colombiano en el exterior, no me cabe la menor duda. Aunque tampoco desconozco lo que ha hecho Muriel”.

Le puede interesar también: Medellín recibe a Patriotas con la ilusión de su primera victoria en Liga

No olvide escuchar el audio del programa.