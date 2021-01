Amenazas a líderes en El Salado: ¿qué papel cumple el Estado?

En Hora 20 un debate sobre la participación de Andrés Felipe Arias en un foro sobre el agro y las críticas que han suscitado, pues participará en su condición de privado de la libertad; también un análisis para entender a fondo las amenazas contra líderes sociales en El Salado, 21 años después de la terrible masacre que vivió esta comunidad; un análisis a la respuesta del gobierno y a otros hechos de violencia que se han presentado en este inicio de año. También estaremos analizando la salida de Ángela María Robledo de las Colombia Humana; del papel de los partidos y de las agendas de género.

Casi 21 años después de la masacre de El Salado en la que más de 100 personas fueron asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia; esta comunidad que ha sido víctima del conflicto y de las guerras recicladas, hoy vuelve a ser revictimizada, pues una serie de panfletos distribuidos por todo de El Salado firmados por las llamadas “Águilas Negras” amenaza de muerte a un grupo de líderes sociales y comunales de este corregimiento ubicado los Montes de María.

En el panfleto en el que aparecen 11 miembros de la comunidad, los firmantes recalcan que esta es la segunda advertencia para que estos líderes abandonen EL Salado o de lo contrario serán asesinados. En cuanto a las amenazas previas, el periódico el Universal de Cartagena citó una fuente en la que relata que en ocasiones anteriores se han denunciado las amenazas, y la respuesta de las autoridades ha sido que las amenazas provienen de delincuencia común y no de grupos armados.

Aunque El Salado, un corregimiento del Carmen del Bolívar es uno de los territorios beneficiados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, en el que se han dado inversiones hasta por 153 mil millones de pesos, no parece ser suficiente para detener la violencia, pues esta mañana en Caracol Radio, Yirley Velasco, una de las amenazadas y líder social, comentó: “estamos cansados de tanta violencia y que se repitan estos actos de amenazas.”

Lo que dicen los panelistas

Ángela María Robledo, representante a la Cámara, aseguró que el país vive una especie de ritual cada que hay una masacre “llegan los ministros, llega la policía, se tiene dispositivo mínimo de seguridad y luego se abandona; hay una alerta enorme frente a lo que esta pasando.” Agregó que, tras el antecedente de la masacre del año 2000, las amenazas a líderes sociales, pueden ser una especie de estrategia en la que los actores armados digan que están de nuevo y que regresaron.

Frente a su salida de la Colombia Humana, comentó que pensó mucho la decisión, pues le costó reflexionar sobre la violencia política de la que fue víctima. Pues asegura que la violencia no es solo física, también es psicológica y apunta que eso empezó a ocurrir cuando ella no apoyó el candidato del petrismo a la alcaldía de Bogotá, “ahí comenzó a escalar.”

Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, aseguró que la realidad en El Salado como uno de los corregimientos beneficiados al estar dentro del programa PDET, es bastante complejo. Pues tiene una tasa de violencia y pobreza muy superior a la de la media nacional, en el caso de homicidios es de 51 por cada 100 mil habitantes, mientras que la nacional es de 18. Además, comentó que la ejecución en obras PDET en los Montes de María hoy es cero; que el acceso a justicia es limitado y que las redes de corrupción no permiten la paz en estos territorios.

En cuanto a la carrera por la presidencia en el 2022 y la salida de Ángela María Robledo del petrismo, comentó que los verdes tienen conversaciones andando para una coalición de centro y centroizquierda. Reveló que hay reuniones en las que han estado desde los hermanos Galán, el exministro Juan Fernando Cristo, el excandidato presidencial Sergio Fajardo, hasta Jorge Robledo y Humberto de la Calle.

Para Iván Cancino, abogado penalista, columnista, el gobierno ha demostrado que hay inversiones, proyectos y planes de inversión en zonas como los Montes de María, cree que quizás no a la velocidad que se requiere, pero que sí hay presencia estatal que es lo necesario. Agregó que presencia militar es necesaria, pero que, con las amenazas, a la gente le queda el sinsabor ante la ausencia de entes como la Fiscalía.

En cuanto a la discusión que se abrió sobre la participación de Andrés Felipe Arias en un foro sobre el agro, aseguró que una persona por estar condenada no pierde el derecho a expresarse. “Desde lo legal puede participar en el debate, posiblemente incluso sin la autorización del INPEC”, no obstante, sí cree que lo malo podría estar en que la mayoría de los presos no tienen ese beneficio.

Luis Felipe Henao, abogado y exministro de Vivienda, apuntó que han sido varias las inversiones y los proyectos que desde organizaciones gubernamentales y civiles se han impulsado para que la comunidad regresa a El Salado. Pero apunta que lo ocurrido con la masacre llevó a que el país no le quite los ojos, por lo tanto, cree que lo que ocurre hoy con la amenaza a líderes sociales de esta comunidad es nefasto y una muestra de que el Estado es incapaz de proteger y cumplir con las promesas a las comunidades.

Frente a la salida de Ángela María Robledo de la Colombia Humana y su posible llegada a la Alianza Verde, cree que esto sería un gana-gana para los verdes. Y agregó que ella le puede quitar algunos votos a Petro, pues no polariza y es una candidata mujer que puede sumar.