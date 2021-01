Se conocerá resolución para que privados y e. territoriales compren vacuna

En las próximas horas se conocerá un proyecto de resolución que permitirá a los entes territoriales y a los privados, comprar la vacuna contra el Covid-19 y aplicarla en Colombia.

¿De qué depende qué lo puedan hacer? De que lo hagan de la mano del Programa Nacional de vacunación, para saber quién es vacunado, para no repetir dosis y no desgastarse.

Hay que recordar que las farmacéuticas solo le están vendiendo a países, ni siquiera a ciudades. Cuando tengan suministros suficientes, se tendrá la posibilidad de que los entes territoriales y los privados puedan comprar y aplicar la vacuna. Pero habrá otras consideraciones, no quiere decir que quien más plata tenga podrá vacunar, quien más plata tenga, tendrá que garantizar la equidad.

¿Tenemos recursos y personal suficiente para poner la vacuna en Colombia? Sí, tenemos el recurso. Lo más importante es que muchos entes territoriales recuerden que las personas contratadas por prestación de servicios, cuyos contratos se vencieron en diciembre, se pongan las pilas para que esas personas tengan sus contratos renovados antes de febrero, cuando debe empezar la vacunación una vez lleguen al país.

Carta de MinJusticia a Director de La Modelo

Caracol Radio conoció una carta del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, al director de la cárcel La Modelo, Fredy Camargo Zorrilla, en la que advierte sobre las amenazas a la seguridad del ex fiscal anticorrupción, Luís Gustavo Moreno, recluido en este centro testigo clave en el caso del Cartel de La Toga y otros procesos de corrupción en el país. El funcionario pidió que se informen “de manera urgente”, las condiciones de seguridad de Moreno, “así como de las medidas que se han adoptado o vayan a adoptarse para garantizar la vida, seguridad e integridad” del ex fiscal. Recientemente dijo que sus días estaban contados y que, incluso, no sabe si alcanzará a contar todo lo que le falta decir respecto al tema.

Expectativa por nombramiento de magistrados

Había expectativa en el país desde diciembre, cuando se debía terminar la Sala disciplinaria de la judicatura, luego del nombramiento de los nuevos magistrados de la nueva Comisión de Disciplina Judicial. Sin embargo, se aplazó la posesión para el 18 de enero, se volvió a programar para mañana, y mientras eso pasa, los antiguos togados, entre ellos, “los magistrados eternos”, Julia Emma Garzón y Pedro Alonso Sanabria siguen recibiendo sus salarios, manteniendo sus esquemas de seguridad, recibiendo procesos y tomando decisiones.