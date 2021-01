Quintero: “No me importa lo que piensen, quiero hacer historia en China"

En conversación con El VBar Caracol, Juan Fernando Quintero se refirió a las críticas que ha recibido por su decisión de dejar a River Plate para jugar en el fútbol de China. Para el colombiano, el dinero no fue la razón más importante para fichar con el Shenzhen FC.

"Se habla mucho del tema del dinero, hay unas leyes de tope salarial en China, la tranquilidad y estar bien equilibrado y poder disfrutar del fútbol pesa más. Lo que la gente hable... al final la realidad es otra, estoy contento y emocionado de comenzar”, explicó.

El volante resaltó que antes de tomar la decisión de irse para China tenía ofertas de otros clubes en Europa.

"Para nada está cerrado mi capítulo en Europa. Yo no busco aceptación, pero antes de decidir ir a China también tenía ofertas de Europa", dijo.

Además, manifestó que su intención es retirarse profesionalmente a los 33 años, pues siente la necesidad de pasar más tiempo con su familia y ser “una persona común”.

"La idea es retirarme a los 33. Desde los 6 años vengo con esto, he estado viviendo como una persona mayor desde los 9, es un tema fuerte. Quiero dedicarle tiempo a mi familia, a ser una persona común. Me ha tocado una vida muy fuerte por el tema del fútbol. La exposición, no poder hacer ciertas cosas porque no te sientes cómodo", destacó.