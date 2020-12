Emotiva despedida de César Augusto Londoño, que se retira de 6AM

Cesar Augusto Londoño, quien ha trabajado durante 36 años en 6AM Hoy Por Hoy, se despide con enorme tristeza del mejor programa de la radio colombiana.



"En 1984, Diego Fernando Londoño, Jairo Tobón de la Rocha y Hernán Peláez me llamaron para acompañarlos en los deportes de 6AM con Yamid Amat", contó Londoño.



El periodista expresó su gratitud con Yamid Amat, Darío Arismendi y Gustavo Gómez, quienes han sido los directores del programa.

"Muchas personas quisieran estar en este programa y le agradezco a los oyentes que me han perdonado los errores y equivocaciones. Hoy tengo un nuevo camino como oyente", afirmó.



Londoño habló de su carga laboral, trabajando en dos programas de radio, dos programas de TV y siendo decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Sergio Arboleda.

"Me voy de 6AM porque yo toda la vida he trabajado y madrugado mucho, llegó el momento de parar un poquito. Me dedicaré a compartir con mi compañera de vida lo que me resta de tiempo", indicó.

El periodista aclaró no que no se va de Caracol Radio y que continua dirigiendo El Pulso del Futbol.