"Nelson y sus estrellas es lo más bonito que he tenido en mi vida"

El compositor, músico y creador de la orquesta ‘Nelson y sus estrellas’, el maestro Nelson González, habló en 10AM Hoy por Hoy de su carrera artística y de cómo construyó una de las mejores agrupaciones tropicales de Latinoamérica.

González contó que heredó la vena artística de sus padres y desde muy pequeño estuvo inmiscuido en la música: “Yo no me veía con orquestas, pero si veía que necesitaba que alguien me acompañara cuando yo tocaba guitarra y así fui formando grupos hasta que llegué a lo más bonito que he tenido en mi vida que es ‘Nelson y sus Estrellas’”.

De acuerdo con sus palabras, él formó la famosa orquesta a sus 17 años y aseguró que por eso es que el grupo tiene aspecto de ser viejo.

Nelson González también habló de su formación como músico: “por casualidad hubo un integrante de la orquesta más famosa que había en Venezuela que vivía en un pueblito cerca a Caracas y abrió una escuelita de música; con él aprendí todo lo básico, eso me ayudó mucho para continuar yo solo”.

Por último, se refirió a su estrecha relación con Colombia: “Este país tiene los mejores bailarines, las mejores ferias y la mejor alegría así que son un gran atractivo para las grandes orquestas”.