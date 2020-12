El Pulso del Fútbol, 16 de diciembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el editorial de César dedicado al América de Cali y su comparación con la introducción de ayer refiriéndose a Independiente Santa Fe. César dijo: “Para felicidad de don Óscar, hoy voy a hablar sobre el América. Mi compañero le dio con todo al técnico Juan Cruz Real, sin embargo, hoy vuelve a estar en la final con un equipo laborioso. En la recta final no tuvo a su gran figura, Duván Vergara, y aun así logró su objetivo”. Sobre el tema Óscar agregó: “Con el editorial de ayer y el de hoy, creo que hay un empate, ayer habló de Santa Fe y hoy de América, pero eso fue presionado por los hinchas escarlatas y por mí”.

Otro de los temas tuvo que ver con el entrenador del América Juan Cruz Real y las diferentes observaciones que despierta el técnico entre sus hinchas y la prensa deportiva del país. César manifestó: “A algunos oyentes no les sirve que América esté en la final, notó que están muy insatisfechos. Eso me deja sin comentarios, porque la mayoría sabe que pienso yo sobre eso”. Por su parte Óscar complementó: “Yo no puedo callar que el entrenador Cruz Real clasificó a la final y le dio el cupo a Copa Libertadores. Lo critiqué en su momento porque no había hecho nada, pero hoy lo felicito por lo que hizo en los últimos partidos”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual preguntaba sobre la posición en la que se desempeñaba Pelé cuando jugaba, teniendo en cuenta que portaba el número 10, pero su posición era delantero. César resaltó: “Pelé llevaba la camiseta número 10, pero jugaba de delantero. Lo que pasa es que en esa época se jugaba con formaciones de 4-2-4 y por posición el número 10 era delantero”. Mientras Óscar finalizó: “Mire que en los últimos días no hemos estado de acuerdo en muchos de los temas, pero en este sobre Pelé, estoy totalmente de acuerdo con usted César. No todo es malo”.

