Gómez: "La Comisión Interamericana no nos responde, nos deja esperando"

Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habló este jueves en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y los problemas que se ha tenido con las solicitudes por parte de Colombia.

Leer más:En Cali se hallaron dos laboratorios entregando resultados falsos de COVID

"Colombia ha sido un estado que ha buscado fortalecer el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Siempre busca que el sistema sea fuerte y sólido, pero los resultados no indican que eso ande bien. Hay muchas peticiones y documentación que hay y que no evacuan. En promedio, pasan 30.1 años desde que se comete un daño hasta que toman una decisión final. Nos parece muy grave, pero frente a Colombia parece que hay una posición que no se compadece con los esfuerzos hechos. No nos contestan, me dejan esperando respuesta. El trato es asimétrico frente a otros estados. Se lo informamos al presidente del sistema, porque hay proecupación del estado colombian", contó.

Por otro lado, diferenció lo sucedido con Venezuela, pues el país que gobierna Nicolás Maduro decidió salirse de este sistema.

"En Venezuela hay dictadura, es diferente, en Colombia se caracteriza por reconocer errores. Yo he hecho varios actos de reconocimiento de responsabilidad del estado. Hoy Colombia tiene el récord del páis de más soluciones amistosas allí. Lo que es inadmisible es que nos llegan comentarios generalizados y no aclaran a qué entidad se refieren. Es algo delicado. Hay casos en que ni identifican a las víctimas. Actúan solo porque ven una noticia y no investigan. Es inadmisible que la Comisión Interamericana haga afirmaciones sin argumentos. Colombia nunca va a tomar el camino de Venezuela, de retirarse de este sistema. Por el contrario, solo queremos fortalecerlo", explicó.

Finalmente, tomó como ejemplo la sanción que recibió el país luego de una decisión con el exalcalde Gustavo Petro.

"En el caso de Petro fue de 7 años, la Corte emitió una sentencia y actuamos. Luego, eso nos condenó cuando ya había actuado la justicia colombiana, pues la Comisión sancionó. Recordemos que solo pueden actuar cuando la justicia colombiana no haya tomado posición o haya actuado de manera incorrecta. En el sistema Interamericano no hay aclaraciones o doble instancia, pero después de conversar varias veces con las entidades encargadas, tomamos la solicitud de no presentar una solicitud de interpretación", finalizó.