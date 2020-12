Alto número de hospitalizados por COVID-19 puede colapsar el servicio

La preocupación de las autoridades de salud no disminuye frente a la ocupación de camas UCI en el departamento y solo por casos de covid-19, la secretaria de salud del Valle María Cristina Lesmes informó que en el momento, hay mil personas en hospitalización y en unidad de cuidados intensivos la mayor cantidad que se haya tenido desde que comenzó la pandemia, inclusive en agosto cuando se presentó el punto más alto de contagio.

"En la época más dura del mes de agosto, tuvimos 435 pacientes cuando empezamos a subir rápidamente hoy ya estamos en 465, la ocupación de las camas UCI hoy es del 71% lo que indica que hay un incremento rápido de casos" expresó Lesmes.

Aunque esta situación ya estaba prevista para la segunda semana de diciembre, los decretos y la alerta naranja para evitar aglomeraciones y aumento de contagios no ha funcionado.

"Presentiamos que esto iba a continuar y efectivamente es así. Les pedimos a todos los vallecaucanos que nos ayudaran a cuidarse las primeras dos semanas de diciembre, para poder controlar y no tener un incremento que se va a prolongar a la segunda semana de enero, pero pues no, no vemos eco en la gente, encontramos el centro de la ciudad lleno, los centros comerciales llenos y mucha actividad social. Se prohibieron por decreto las despedidas de institucionales públicas y privadas, pero vemos que realmente están muy entretenidos viviendo diciembre, olvidándose de esta situación tan crítica. Nosotros tenemos hoy 1000 personas hospitalizadas graves por COVID, 465 en UCI, 80 en unidad de cuidados intermedios y el resto en hospitalización de alta complejidad y apenas vamos a 8 de diciembre" es el llamado que hace la secretaria de salud.

Hasta el momento dos instituciones de alta complejidad han reportado colapso en sus unidades de cuidados intensivos, dos veces en una semana, recalcó la secretaria de salud, quien nuevamente hace el llamado al autocuidado, ya que de avanzar el número pacientes se pondrá en dificultad la prestación del servicio de salud en todo el Valle del Cauca.

Por su parte, el panorama puntual en Cali también es preocupante, pues del número de camas destinadas exclusivamente para covid-19, el 68% está ocupado, mientras que el número total de las UCI en la ciudad, sobrepasa el 85%.