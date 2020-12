El Alcalde de Uribía, en La Guajira y su celebración del día de las velitas

El Alcalde de Uribía, Bonifacio Henríquez, no aprende, no se hace responsable del COVID y parece que no le duele la pobreza de su gente. Este confidencial conoció los vídeos de cómo celebró el día de las velitas, con 2 conjuntos vallenatos y sin tapabocas.

Presidente Duque sancionará la Ley de Acceso a la Vacuna contra el COVID-19

Fuentes consultadas por Caracol Radio confirmaron que en Ibagué durante el evento de las 2:30 de la tarde “Compromiso por Colombia” el presidente, Iván Duque va a sancionar la nueva Ley de acceso a la vacuna que aprobó el Congreso de la República. La firmará tal cómo llegó del legislativo, es decir, incluyendo el acceso gratuito a todas las personas sin importar su estrato, pero además, con el punto que ha generado la mayor polémica, eximiendo a las farmacéuticas de la responsabilidad por los efectos secundarios de la vacuna.

El MinVivienda, Jonathan Malagón, suena como una carta para hacer política

Además de sonar para reemplazar al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cómo lo contó Darcy Queen en sus secretos, el actual Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, suena como una carta para hacer política de cara a los procesos electorales venideros.

También para el primer trimestre del 2021 suena César Negret llegando al Gabinete del Presidente Duque, analizan su trabajo para uno de los ministerios con mayores desafíos, el de defensa.

Se caerá la Reforma a la Salud en el Congreso y la dejarán para el próximo año

En el Congreso estaba todo listo para tramitar la Reforma a la Salud, propuesta por Cambio Radical, derivada de la propuesta de Germán Vargas Lleras de su programa de Gobierno del 2018 y que contaba con el beneplácito del Gobierno que le dio mensaje de urgencia.

Incluía la regionalización de las EPS, (específicas por zonas para que se concentraran en prestar sus servicios bien en una zona), fortalecimiento de la medicina familiar, de las secretarías de salud, y de un esquema de atención integral en salud, entre otras.

Fuentes consultadas por Caracol Radio confirmaron que el objetivo era sacarla este año para comenzar a aplicarla en enero. El viernes pasado el texto estaba listo, en Cámara se aceptó, pero en el Senado, una pelea interna en Cambio Radical entre el autor del proyecto Fabián Castillo y Carlos Fernando Motoa, no permitió que la ponencia se presentara, incluso denunció que buscaron presentarla suplantando su firma.

Ahora, aseguran desde el Congreso que se caerá la reforma para este año, se acordó la propuesta del senador Motoa de retirar el proyecto y dejar para marzo del otro año la discusión. Fuentes alertan del tema, porque el 2021 es un año pre-electoral, los congresistas estarán buscando apoyos y además, las EPS contarán con el presupuesto de la vacunación contra el coronavirus