“En Providencia todavía hay gente que duerme en el piso y con frío”

El huaracán Iota afectó notablemente a la isla de San Andrés y Providencia, dejando grandes desastres de infraestructura. Amparo Pontón, quien vive en Santa Catalina, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre lo que se sigue viviendo en el archipiélago.

"Necesitamos que las autoridades entiendan que hay dos procesos: humanitario y de reconstrucción. A 20 días, la gente todavía duerme en el piso, tiene frío y no se les han entregado alimentos enviados. Esto todavía sigue y hasta ahora está empezando", mencionó.

Por otro lado, denunció que hay ayudas que no estarían llegando: "Sabemos de toneladas de ayudas que todavía no pueden llegar, ellos deben entender que hay una autoridad que conoce su gente y ellos conocen las necesidades. Bienvenida toda la ayuda. Yo les doy las gracias porque han ayudado, pero hay una parte en Providencia que está completamente desprotegida", contó.

"Vivimos un desplazamiento forzado por desastre natural. Nos podemos calificar de refugiados. Si vas a providencia no hay nada. Si la Armada no llega aquí, no estaríamos contando el cuento", mencionó.

Finalmente, explicó la dura realidad que enfrentan, incluso desde antes, por las comunicaciones de internet y de celulares en esta región.

"Acá la realidad es otra. El internet es incomunicado. Para llamar al vecino es por gritos. Ni tenemos 4G. Hasta los idiomas son diferentes y eso no lo entienden, porque los procesos que se hacen no llegarán a ningún fin si no entienden la comunidad étnica a la que se enfrentan", finalizó.