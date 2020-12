Cuestan 200 mil pesos: venden hamburguesas bañadas en oro en Bucaramanga

Una hamburguesa de 200 mil pesos colombianos ha llamado la atención por su precio. ¿Qué tiene de novedoso? Es bañada en oro de 24 quilates. Carlos Mario Flores habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre este producto.

"Tenemos una hamburguesa bañada en oro de 24 quilates. Es oro puro de verdad, oro puro comestible. Por eso vale 200 mil pesos. El oro es un producto bastante costoso", empezó diciendo Flores, director de mercadeo de la empresa Toro McCoy, que tiene estas hamburguesas a la venta.

Empezaron en Bucaramanga y siguieron con Bogotá, por lo que el mismo director de mercadeo confirmó que han tenido una gran respuesta de los clientes.

"Es una experiencia que se disfruta, como un producto prémium. Lanzamos el 27 de noviembre la primera hamburguesa en Bucaramanga y Bogotá. La acogida fue mucho mejor de lo que esperábamos. Han hasta generado reservas y la han dado como regalo a sus allegados. En vez de darle una joya, le dan una hamburguesa de oro a sus seres queridos", contó.

Por otro lado, mencionó que el oro no tiene sabor ni olor, por lo que no tendría esa sensación de 'metal'.

"No tiene olor ni sabor el oro. Nada. No sabe a nada ni huele a nada el oro en la hamburguesa. Es una sensación rara porque queda pegado al labio, por ser tan delgado. Doble carne de res, doble queso, trozos de tocienta, pan y bañada en láminas de oro. Su plus es el oro. Sabe muy rico", explicó.

Además, Flores dejó tranquilidad por un posible tema de toxicidad o intoxicación en las personas al tratarse de oro comestible.

"No es tóxico, no es prejudicial. No deja rastro en el cuerpo. Tiene grasas comestibles y el grosor es 3 veces más pequeño que el de un cabello. Las láminas son muy delgadas, no hay problema de que sea tóxico", contó.

Finalmente, se habló de una hamburguesa que contiene 6 carnes y que hay un reto en la ciudad: "tenemos el reto de que la persona que se coma esta hamburguesa antes de 15 minutos, se ganará 2 millones de pesos. El récord está en 8 minutos".