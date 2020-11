"Quiero ser cada día un poco mejor para que la gente no me olvide": Raphael

En conversación con 10 AM Hoy por Hoy, el cantante Raphael habló de su nuevo disco y su inspiración.

"Las canciones que me gustaban y no tenía grabadas, las grabé con amigos maravillosos, con artistas increíbles", contó

En medio de la pandemia aseguró que las canciones las comenzó a grabar en mayo: "Las grabaciones se hicieron mucha paciencia, después de mayo me puse manos a la obra".

“Yo he pasado estos días con mi familia, mi mujer, mis hijos y los buenos amigos en esta pandemia”contó.

Raphael dijo que este nuevo disco es uno del que él se siente muy orgulloso: "El ímpetu sale de todos los que me rodean, de la familia, que es lo más importante", dijo.

Frente a los nuevo ritmos en su disco dijo: "Yo tengo reminiscencia de todas partes, porque todas las músicas de América conjugan muy bien con las andaluzas", dijo

“Para mí es muy fácil cantarle a América y a Latinoamérica”, afirmó

Finalizó diciendo que: "Quiero ser cada día un poco mejor para que la gente no me olvide y me tenga en sus preferencias".