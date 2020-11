El Pulso del Fútbol, 27 de noviembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Víctor Bonilla para el Deportivo Cali en la final de ida de la Copa Libertadores del año 1999, ante Palmeiras de Brasil. César dijo: “El pasado lunes 23 de noviembre, el Deportivo Cali estuvo cumpliendo 108 años de historia y hoy recordamos el gol con el ganaron 1-0 el partido de ida de la Copa Libertadores 1999”. Sobre el tema Óscar agregó: “Siempre le agradezco a Dios la oportunidad que me dio de trabajar con un narrador como Rafael Araujo Gámez. Víctor Bonilla nació en Tumaco y jugó en varios equipos nacionales e internacionales”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual destacó que en las polémicas arbitrales de antes se le daba el beneficio de la duda al árbitro, mientras que ahora los errores son más evidentes y descarados con la utilización del VAR. César manifestó: “Hoy es muy difícil hacer trampa por el VAR, antes los técnicos les decían a los jugadores que se tiraran o que hicieran tiempo y le llamaban “oficio”, pero eso se ira acabando con el VAR”. Por su parte Óscar complementó: “Dios permita que todas esas cosas que dañan el espectáculo y que entorpecen el desarrollo del juego, se terminen yendo con el buen desempeño del VAR”.

Además opinaron acerca del reclamo del Junior de Barranquilla, que no quiere jugar en el Estadio de Techo frente al Tolima. Óscar resaltó: “Se escogió el Estadio de Techo porque representa un solo viaje en avión y se hizo pensando su compromiso en Copa Sudamericana. Además, la altura y el frio los afecta a los dos”. Mientras César finalizó: “El Estadio de Techo fue puesto por el Tolima como segunda plaza, en caso de que pasara cualquier irregularidad y por eso se jugará ahí. También hablé con alguien de Ibagué y me dice que no hay camerinos, ni baños adecuados en el estadio de esa ciudad”.

