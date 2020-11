El Pulso del Fútbol, 17 de noviembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido de la Selección Colombia como visitante ante Ecuador y lo que implicaría una derrota ante el país vecino. César dijo: “Sera clave el partido de hoy ante la difícil selección ecuatoriana, una derrota aumentaría el desasosiego, pero una victoria nos volvería a dar confianza en el entrenador y los jugadores”. Sobre el tema Óscar agregó: “Como el técnico aporta poco, ojalá Dios nos ayude a ganar, una derrota sería catastrófica para nuestras aspiraciones de clasificar a Qatar”.

En otro de los temas, nuestros panelistas debatieron sobre la continuidad del entrenador Carlos Queiroz, si hoy se presenta un resultado negativo ante Ecuador. César manifestó: “Yo no lo sacaría, me parece que seria absurdo desde todo punto de vista, el rendimiento de Queiroz ha sido del 62% y nunca he visto a un equipo que saque a un entrenador con esos resultados”. Por su parte Óscar complementó: “No diga que mi comentario es absurdo, yo sacaría a Queiroz si pierde contra Ecuador, así el presidente de la Federación y César Augusto no lo hagan. No me interesa el 62% de rendimiento”.

