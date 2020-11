El Pulso del Fútbol, 2 de noviembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la salida de Juan Carlos Osorio del banquillo de Atlético Nacional y las repercusiones de esa decisión. Óscar dijo: “A Juna Carlos Osorio no lo sacaron por mal técnico, pero los jugadores no aguantaban más su filosofía”. Sobre el tema César agregó: “A Osorio lo saco la junta directiva después de perder contra Millonarios. Yo me equivoqué en decir que no lo iban a sacar hasta el final de la temporada”.

Otro de los temas tuvo que ver con el nivel futbolístico del Everton en los últimos partidos y las bajas que ha tenido el equipo inglés. Óscar manifestó: “El Everton comenzó muy bien, pero ha ido perdiendo nivel en los últimos partidos. Además de las lesiones de James y Richarlison”. Por su parte César complementó: “Estoy totalmente de acuerdo y espero que jueguen como en los primeros partidos de la temporada”.

