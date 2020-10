En mi vida quien toma las decisiones soy yo: Ángela María Robledo

En conversación con 6AM Hoy por Hoy, estuvo la representante Ángela María Robledo, se refirió a su estadía en la Colombia Humana y su posible candidatura como formula vicepresidencial.

Frente a estas afirmaciones, la representante afirmó: “Yo estoy agradecida con las expresiones de reconocimiento de Gustavo Petro, pero a mi no me gusta que me impongan tiempos, en mi vida quien toma las decisiones soy yo”.

Además confirmó su distanciamiento con Gustavo Petro, sin embargo contó que esto se debe a un cruce de caminos por su vida profesional.

"Con Holman quedo muy fisurada la relación y yo estoy trabajando ahorita con un grupo de mujeres, mujeres que le creen a mujeres. No seria lógica la cercanía con el", dijo.