Mi Banda Sonora con Mónica Fonseca

Pocos saben que Mónica Fonseca, la periodista y presentadora colombiana, nació en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, debido a una complicación de salud de su mamá Patricia Delgadillo, su familia tuvo que trasladarse a Colombia.

Patricia falleció cuando Mónica tenía 3 años.

Carlos Fonseca, padre de Mónica, trabajaba como ambientalista y economista; por tanto, desde pequeña ella fue la asistente de su padre en conferencias, eventos y congresos de medio ambiente.

Estudió Ciencia Política en la Universidad de Los Andres y posteriormente viajó a Marylad, Estados Unidos a continuar sus estudios. Allá trabajó en Envioronmental Solutions, una ONG encargada en temas ambientalistas. Lideró el proyecto de elaborar la enciclopedia Áreas Marítimas Del Caribe en su edición digital en español.

En Colombia, encontró trabajo televisión y después en radio. Ha trabajado en canales de televisión como Canal Caracol. Canal RCN, Noticias NTN24, CityTv. Y en emisoras nacionales como Los 40 Principales y La W.

Hoy comparte su vida junto con su esposo Juan Pablo Raba y sus dos hijos: Joaquín y Josephine.



A través de canciones, conocimos las historias de vida de Mónica Fonseca. Conozca aquí su lista de música:

The right stuff-NKOTB

Las Flores-Café Tacuba

Persiana americana-Soda Estereo

Mis impulsos sobre ti-Aleks Syntek

Tumbas de la gloria-Fito Páez

Under the bridge-RHCP

Satellite-The Dave Mathews Band

If you leave me now-Chicago

La auto radio canta-Miguel Bosé

Lola-Pastora

Mas Papaya-Sidestepper

Your body is a wonderland-John Mayer

Siete horas-Bebe

You give love a bad name-Bon Jovi

Guantanamera-Celia Cruz

El mareo-Bajo Fondo Tango Club

Starmaster-Diva Gash

Amor-Amigos Invisibles

Somewhere over the rainbow- Israel Kamakawiwo