Foro: créditos y subsidios para vivienda reactivan la economía

En un nuevo foro Caracol Radio y Hora 20, en el que hoy el eje fue “Créditos y subsidios para vivienda reactivan la economía” se debatió de los planes de subsidios, créditos y apoyo para acceso a vivienda; se habló de la manera como la construcción y el acompañamiento con los subsidios serán en un motor de desarrollo y de apalancamiento para la reactivación económica. Por último, comentaron cómo va la reactivación, cuáles son los planes a futuro y lo que le espera al país durante los próximos años en materia económica.

Desde hace varios años, distintos gobiernos en Colombia y en el mundo han puesto el foco en la importancia de la construcción de viviendas, por dos motivos: el primero lograr superar los déficits habitacionales con el fin de generar óptimas condiciones de vida y el segundo motivo, porque representa un reglón de suma importancia para la economía, la generación de empleos y el encadenamiento de otros sectores productivos. No obstante, con la llegada de la pandemia, con la parálisis en el sector se llegó a pensar que su reactivación sería compleja, pero la realidad es otra. Según el propio ministerio de vivienda, septiembre de este año fue el segundo mejor mes en la historia en venta de vivienda y según Camacol, fueron vendidas más de 13 mil unidades de vivienda. Esto también gracias a toda una oleada de subsidios, de apoyos, de créditos y de bajas tasas de interés que han llevado a que los colombianos se vuelquen a la compra casa.

Por ejemplo, uno de los planes de esta administración es otorgar 200 mil subsidios que se dividirán en 100 mil para vivienda de interés social, y otros 100 mil reglamentados a través del decreto 1233 del 2020, en subsidios para vivienda NO VIS; por un valor hasta de $438 millones de pesos. Complementarios a otros programas del gobierno como el semillero de propietarios, Mi Casa Ya o subsidios concurrentes; los cuales cada uno cuenta con especificidades de monto, requisitos y condiciones que más adelante explicarán nuestros invitados.

Programas que cuentan con el apoyo del Fondo Nacional del Ahorro, que para este año tenía como meta entregar unos 25 mil créditos de vivienda, por un valor de $2 billones de pesos. Y que durante 2019 el 58 por ciento de retiros de cesantías estuvieron destinados a la compra de vivienda, cifra que contrasta con la de septiembre de este año, pues llegó a ser del 24 por ciento. Inclusive, este Foro Caracol se da el mismo día que el FNA da inicio a la Feria Virtual de Vivienda en el que participan 50 constructoras, 300 proyectos y más de 18 mil inmuebles a la venta.

Lo que dicen los panelistas.

Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, comentó que son dos los objetivos de política social de este gobierno: reducir déficit de vivienda y avanzar en la recuperación económica, pues cree que es difícil pensar en el mundo desarrollado, una recuperación sin el componente de vivienda. Por lo que explicó que el gobierno lanzó un ambicioso programa de 200 mil subsidios, repartidos en 100 mil para vivienda VIS, con un apoyo de cuota inicial hasta de 50 SMMLV y de apoyo mes a mes. También comentó que los otro 100 mil serán para vivienda no VIS entre los 125 y 500 SMMLV.

Agregó que septiembre se convirtió en el mes con mayor venta de vivienda de interés social y espera que el 2020 cierre con un record histórico en la venta de vivienda. Durante varias ocasiones comentó que es el momento indicado para comprar vivienda pues expuso motivos como las bajas tasas de interés y los múltiples subsidios que ofrece el Gobierno. Por último, dijo que el país tiene una capacidad para vender hasta 130 mil viviendas VIS al año y que a 2022 se podrían generar hasta 1.3 millones de empleos.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que el crecimiento en inversión es del 32 por ciento para el 2021, y que, para el caso de vivienda, la inversión sube a órdenes del 43 por ciento. Por lo que explicó que el dinero sale de un círculo virtuoso de endeudamiento en el 2020 y posiblemente en el 2021 para poder ir teniendo después algo de crecimiento económico.

En cuanto al significado de la construcción para la reactivación, dijo que esta puede representar hasta 5 puntos del PIB. “Pero no solo es lo que nos da PIB que jalona; genera mucho empleo; de manera indirecta provisión de servicios de toda índole. Eso es lo que tiene un efecto multiplicador”, concluyó. Se refirió la posibilidad de la privatización de bienes del Estado y aclaró que el objetivo del gobierno no es privatizar, sino optimizar operaciones con el fin de hacerlas dentro de las instituciones del Estado. También aseguró que es muy probable que la forma de recuperación de la economía sea en V.

María Cristina Londoño, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, explicó formas de afiliación al FNA a través de una cuenta de ahorro contractual, en la cual, si va a comprar vivienda no VIS y tiene ahorro, es uno del 10 por ciento de ingresos y al día siguiente puede acceder a crédito. Y comentó que, en el caso de ser VIS, “entra al proyecto, se afilia, hacer ahorro mensual por 12 meses y a los 12 meses por haber cumplido por periodicidad y tener el 10 por ciento es sujeto del crédito”, de igual forma advirtió que las personas independientes que no están bancarizadas y que no son sujeto de crédito, son el fuerte del FNA, al mismo tiempo que su enfoque está en el acceso a vivienda tipo VIS.

En cuanto a la situación de la cartera, comentó que desde el FNA se están haciendo llamados a quienes pidieron periodos de gracia. “Algunos han entrado en mora a ser parte del plan de acompañamiento al deudor hasta 31 de diciembre y si sigue en mora, se aplica la circular 026 de la Superfinanciera.”

Por último, comentó que el FNA está para financiar a los colombianos que lo necesiten. “Llevamos 15 mil registros en la Feria Virtual, los colombianos quieren tener vivienda, hay que aprovechar que es el momento de los subsidios y de los plazos para tener vivienda” concluyó.