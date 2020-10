Los 60 años de la Liga Colombiana contra el Cáncer, un motivo para celebrar

La Liga Colombiana contra el Cáncer nace de las entrañas del Instituto Nacional de Cancerología, las esposas de los médicos de esa época tuvieron la gran idea de trabajar bajo una misma entidad que permitiera acompañar y educar a los colombianos en el tema del Cáncer, fue así como nace esta liga. Esta gran idea que ya cuenta con seis décadas ahora tiene representación en la mayoría de las regiones de la geografía colombiana.

No realizarse la mamografía traduce en no detección temprana. / Getty Images

Han sido muchos años de trabajo ininterrumpido, asegura el Dr. Carlos Castro, Director Médico de La Liga Colombiana contra el Cáncer, que ni siquiera en pandemia han parado. Se sigue trabajando de manera virtual y presencial ante todo en los tratamientos oncológicos.

El Dr. Castro a propósito hace un llamado, especialmente a las mujeres, para que se practiquen sus mamografías, ya que este año se ha registrado una disminución en la toma de este importante examen; un valoración a tiempo aumenta la probabilidad de salvar vidas. Por solo poner un ejemplo cada hora mueren 72 mujeres en el mundo de cáncer de seno.

El equipo médico y voluntarios realizan un trabajo de prevención y acompañamiento a pacientes. / Liga Colombiana contra el Cáncer

Con respecto al cáncer, el Dr. Castro comenta que, desafortunadamente cada vez se presentan más casos no solo en Colombia también en el mundo, aunque se siente optimista con las nuevas tecnologías e investigaciones.

Es importante prevenir y para ello se debe mejorar en los hábitos de vida: hacer ejercicio, tener una dieta sana, no a las gaseosas, no al dulce, no fumar, no a los carbohidratos y lo más importante hacerse chequeos permanentes, buscar asesoría de expertos y en eso afortunadamente la Liga Colombiana contra el Cáncer está presente.

La celebración de estos 60 años de la liga ha tenido varias actividades, oficialmente tendrá el próximo jueves 29 de octubre la participación de grandes personalidad de la salud, contará además con la compañía de la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz; y personas que hacen parte de la liga y la comunidad en general, para que todos celebremos.

Dr. Carlos Castro Medico Director Médico de la Liga contra el Cáncer en El Sabor de Colombia de Caracol Radio.