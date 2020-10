Roy Barreras: ¿Quién mató los niños y donde están los desaparecidos?

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy el senador Roy Barreras, habló sobre las denuncias que hizo en el debate de moción de censura contra el ministro Carlos Holmes Trujillo, y las pruebas que no pudieron presentarse, pues las mayorías gobernistas pidieron anularlo.

Lea también:

Barreras aseguró que Trujillo habría ocultado la muerte de 36 menores de edad víctimas de balas oficiales, la desaparición de 3 menores más, y la violación de al menos 54 niñas por parte de miembros de la fuerza pública.

“En el debate de control político realice 14 denuncias, y anuncie que cada dato, cifra o testimonio lo haré público en los próximos 14 días. La primera denuncia es que son 36 los niños que han muerto por balas oficiales y el ministro dijo que no le incumbe, por eso le pregunto públicamente al ministro ¿quién mató los niños? ¿en qué circunstancias? ¿estaban armados los menores de 12 y 13 años?” dijo.

Barreras aseguró que hay un país indolente contra la vida y seguridad de estos menores, y recordó el caso de una menor de 13 años que está actualmente desaparecida.

“¿Dónde está la niña que, en el bombardeo de Candilejas, Caquetá, perdió un brazo y que fue secuestrada? Esa niña fue 4 veces victimizada, primero secuestrada por los criminales, el estado la bombardea, pierde un brazo y es amputado; después la niña desaparece por 2 meses, aparece después de la mano del ejército sin ninguna explicación clara de donde había sido atendida y un día después vuelve a desaparecer de un hogar sustituto” denunció.

El senador también se refirió a la misteriosa muerte de un funcionario italiano de la ONU en Colombia, asegurando que su familia y las autoridades de Nápoles, no dan crédito a la versión del suicido y afirman que la muerte podría ser un homicidio.

“Su familia aseguró que él estaba aterrado de lo que sabía y quería irse de Colombia, el señor tenía un vuelo a las 10am del otro día, por que decide entonces suicidarse” dijo.

Sobre las presuntas violaciones a menores de edad, Barreras explicó “el país vio el caso trágico de la niña Embera, pero no son 1 ni dos, son 54 niñas violadas en este gobierno. ¿Qué está pasando? ¿por qué no se reconoce este hecho y por qué no se le informa al país la verdad?

Por último, Barreras aseguró que entregará pruebas sobre las cuñas televisivas que estaría preparando el ministro de Defensa con la frase “Colombia con Carlos Holmes”.