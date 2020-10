Mi Banda Sonora con Mario Mitrotti

Mario Mitrotti es un director de cine y TV colombiano. Nacio en Panamá, pero vivió en Italia, Venezuela y Colombia. A lo largo de su carrera ha grabado largometrajes, cortometrajes y documentales. Además, ha sido productor y realizador de más de 2,000 comerciales.

Estudiaba medicina y artes dramáticas, hasta que descubrió que su pasión era el teatro. Quiso dedicarse de lleno a su segunda carrera porque deseaba ser director y escritor.

Asegura que os comerciales le dieron la oportunidad de incorporar el lenguaje cinematográfico dentro de los espacios publicitarios y, de esta manera, practicar la forma. “No creo que exista un arte menor. Cada arte tiene su propio estilo y hay que saber trabajarlo bien” afirma.

A través de canciones, conocimos las historias de vida del director de cine y TV Mario Mitrotti. Conozca aquí su lista de música:

La donna é mobile-Mario del Monaco-Rigoletto

In the mood - Glenn Miller

O sole mio - Los tres tenores

Tarantella Napoletana

El Merecumbé - Los Melódicos

Jailhouse rock - Elvis Presley

I was born to cry- Dion DiMucci and The Belmont

Nathalie - Gilbert Bécaud

Conga - Gloria Estefan y Miami Sound Machine

Y nos dieron las diez - Joaquín Sabina

Vete ya - Julio Iglesias

E lucevan le stelle - los tres tenores – tosca

Hasta que te conocí - Juan Gabriel

La nave del olvido - José José

Me enamora – Juanes

“No creo que exista un arte menor. Cada arte tiene su propio estilo y hay que saberlo trabajar bien”.