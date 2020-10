El Pulso del Fútbol, 13 de octubre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el último gol de Colombia jugando como visitante frente a Chile, el tanto lo hizo James Rodríguez en las Eliminatorias hacia el Mundial de Rusia 2018. César dijo: “Fue el 11 de noviembre de 2015, Arturo Vidal anotó para los chilenos y James Rodríguez empató a los 68 minutos. Curiosamente, ayer hace 2 años fue el último gol de James con la Selección Colombia”. Sobre el tema Óscar agregó: “Bien por el “Tato”, dijo pégale y fue gol. También le cuento que El Tiempo tituló: Colombia con James mostró otra cara e igualó contra el campeón de América”.

Otro de los temas tuvo que ver con la victoria del combinado nacional el viernes pasado frente a Venezuela y el análisis del encuentro. César manifestó: “Le tengo una fe impresionante a la selección por lo hecho contra Venezuela, pero Chile es un rival diferente y va a ser a otro precio”. Por su parte Óscar complementó: “Confieso que por lo bien que jugó Colombia y lo mal que jugó Venezuela, hacia mucho tiempo que no veía una actuación tan pobre del rival que tuvimos”.

Además opinaron acerca de cuál ha sido el jugador más importante de la era de Carlos Queiroz, entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. César dijo: “Yo he dicho que James es el mejor jugador de la historia del país y Cuadrado el mejor de la etapa de Queiroz, porque lo uno no va con lo otro. James tiene una importancia mediática y por eso es el mejor en la historia de la Selección Colombia, pero en la era Queiroz el más importante ha sido Cuadrado”. Mientras Óscar finalizó: “Yo no lo comparto, pienso que James sigue siendo el jugador más importante de la era Queiroz, sin quitarle ningún merito a Cuadrado”.

