El Pulso del Fútbol, 12 de octubre de 2020

En este programa especial de El Pulso de los Tenores César Augusto Londoño y Diego Rueda hablaron sobre el partido entre Chile y Colombia, y la opinión que tuvieron del esquema de Carlos Queiroz. César dijo: “Me sorprendió Queiroz, pero positivamente, porque Colombia en la Copa América entró en un bache y los dos últimos partidos antes de la Eliminatorias se ganaron con ciertas dudas”. Sobre el tema Diego agregó: “Me sorprendió porque los entrenadores son muy lógicos y se cierran a una idea que han tenido siempre, pero Queiroz fue muy inteligente y al final no se cerró a la idea inicial que él tenía”.

Otro de los temas tuvo que ver con Reinaldo Rueda y las ventas que puede sacar dirigiendo a Chile, teniendo en cuenta que tuvo a varios de los actuales jugadores de la Selección Colombia en categorías inferiores del equipo tricolor. César manifestó: “No quiero que Chile se equivoque, Reinaldo Rueda es uno de los mejores técnicos de Colombia y ha demostrado que a base de trabajo e inteligencia le va bien”. Por su parte Diego complementó: “Rueda debió ser el técnico de la Selección Colombia, pero los tiempos no de dieron. Creo que esa es la ventaja de Chile, Rueda es el entrenador que mejor conoce al jugador colombiano”.

