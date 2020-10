'Pies descalzos' de Shakira cumple 25 años

En 1995 Shakira Isabel Mebarak Ripoli lanzó el proyecto discográfico 'Pies descalzos'. Uno de los trabajos más ambiciosos y codiciados por la cantante barranquillera para demostrarle a la escena internacional su talento y capacidad musical.

Sus álbumes anteriores Magia (1991) y Peligro (1993) apenas lograron vender alrededor de 1,000 copias cada uno en Colombia. En cambio con 'Pies descalzos' alcanzó la fama en Latinoamérica, España, Alemania y Estados Unidos.

“Después de dos discos, con este me siento realmente auténtica, es la música que siempre he querido hacer, las cosas que he querido decir. Fue algo así como quitarme los zapatos y volver a sentir la tierra y el mundo a través de los pies. Es como un sinónimo de desnudez”, afirmó Shakira en Argentina en 1996 en el programa de televisión Crónica Musical.

'Pies descalzos' fue el trampolín de la cantante para alcanzar la fama y darse a conocer en el mundo. Y se convirtió en un ejemplo de que los sueños sí se cumplen.