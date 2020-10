El Pulso del Fútbol, 7 de octubre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafael Villegas recordaron el gol de James Rodríguez frente a Costa de Marfil en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014. Óscar dijo: “Un oyente nos pidió este gol, James Rodríguez lo marcó el 19 de junio del año 2014 en el Mundial de Brasil. Así lo narró el “Tato” Sanint en Caracol Radio”. Sobre el tema Rafael agregó: “Que bueno recordar a la inolvidable Selección Colombia en el grupo C de ese mundial. La verdad es que fue un bonito gol, en ese inigualable relato. Y tengo el dato de que James ha marcado 22 goles en 76 partidos con la selección”.

Le puede interesar también: Juan Cuadrado podría ser castigado en Italia por incumplir aislamiento

Otro de los temas tuvo que ver con la rueda de prensa del entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz, y lo que dejaron sus respuestas. Óscar manifestó: “No me gustan las ruedas de prensa, en la de Queiroz sentí que las preguntas fueron buenas, pero las respuestas no dejaron nada para destacar. Hubo mucha carreta y filosofía innecesaria”. Por su parte Rafael complementó: “Queiroz se mostró sorprendido cuando se le preguntó por qué no estuvo en el país durante este tiempo. Una de dos, o es una respuesta para salir del paso o la Federación le permitió eso sin ningún tipo de reparo”.

Le puede interesar también: Carlos Queiroz: "No conozco las críticas sobre mi ausencia en Colombia"

Además opinaron acerca del arbitraje en el partido entre el Deportes Tolima y Millonarios, y las polémicas se presenciaron en ese sentido. Óscar destacó: “El pésimo arbitraje de Luis Trujillo insidio en el resultado de Ibagué, con razón el técnico Hernán torres reclamo el VAR para los siguientes partidos”. Mientras Rafael finalizó: “Es que ayer hubo mucho malos rendimientos de los árbitros, no solo sucedieron errores en ese partido, en otros también se presento lo mismo”.

Le puede interesar también: Millonarios rescata un punto en Ibagué ante el Deportes Tolima

No olvide escuchar el audio del programa.