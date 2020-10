El Pulso del Fútbol, 2 de octubre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafael Villegas hablaron sobre la convocatoria de la Selección Colombia, para los primeros partidos de la Eliminatoria, ante Venezuela y Chile. Óscar dijo: “Al fin salió la convocatoria y siempre habrá jugadores que faltan y que sobran. Pienso que lo importante es que por lo menos se sumen cuatro puntos, tres de local y uno de visitante. Mucha suerte para nuestra amada selección”. Sobre el tema Rafael agregó: “Lleva cuatro arqueros y yo creo que sobra uno, en la defensa sorprende que no llamó a Tesillo y con el poco tiempo que va a tener, hubiera sido bueno jugar con los que conoce”.

Le puede interesar también: Selección Colombia: Los convocados para la primera fecha de eliminatorias

Otro de los temas tuvo que ver nuevamente con la comparación entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, en lo que tiene que ver con el protagonismo que tienen las noticias sobre uno u otro. Rafael manifestó: "A mí me parece que hay una gran diferencia en la manera que se maneja la imagen de James y la de Cuadrado, quien ha hecho una gran campaña y no tienen el alcance del otro”. Por su parte Óscar respondió: “Entonces ahora el que juega no es James, el que juega es el empresario, que lo promociona ante los medios, o en las redes y la opinión pública”.

Le puede interesar también: James Rodríguez, nominado a mejor jugador del mes en la Premier League

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual preguntaba a nuestros panelistas por el título más importante en la historia de Independiente Santa Fe. Rafael resaltó: “Yo diría que el más importante será el primero en 1948, hay un dicho que dice “Santa Fe, primer campeón de Colombia. Los hinchas también dicen que el Santa Fe del 60 es inolvidable y de los más actuales, el de 2012, después de más de 30 años”. Mientras Óscar finalizó: “Y de esos tres, para mí el más importante fue el de 2012, porque después de tantos años, no se podía esperar más”.

Le puede interesar también: Granada anuncia el fichaje del colombiano Luis Suárez

No olvide escuchar el audio del programa.