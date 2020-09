El Pulso del Fútbol, 25 de septiembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre el entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz y las criticas que ha recibido por estar en Portugal y no en nuestro país. César dijo: “Aquí queremos que todo se haga como nosotros pensamos y no como lo quieren los entrenadores, pensamos cosas que no son ciertas. Óscar, usted no sabe que está haciendo Queiroz y lo está juzgando sin saber”. Sobre el técnico Óscar agregó: “La palabra sinvergüenza, la utilizo en términos laborales y no futbolísticos, Queiroz no tiene vergüenza por estar en Portugal y no aquí, como los demás técnicos de Sudamérica”.

Otro de los temas tuvo que ver con la victoria del Bayern Múnich en la Supercopa de Europa contra el Sevilla y si fue una mala decisión de James Rodríguez, salir del equipo alemán. Óscar manifestó: “El Bayern ha ganado todo, tiene una nomina tan buena, que no necesita jugar bien para ganar. Lastima que James no pudo triunfar en el campeón alemán”. Por su parte César complementó: “Yo no pienso que James no triunfó, solo que no quiso quedarse. Fue una mala decisión volver al Real Madrid”.

Además opinaron acerca del mensaje de despedida de Lionel Messi a Luis Suárez, quien salió del Barcelona y se unió al Atlético de Madrid. Óscar resaltó: “Con el mensaje de Lionel Messi a Luis Suárez, queda claro que el delantero argentino abandonará el club el día después de que termine su contrato”. Mientras César destacó: “El mensaje lo hizo Messi en su cuenta de Instagram y ha tenido gran acogida entre sus seguidores. La verdad es que fue un lamparazo de frente al Barcelona”.

