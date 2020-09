Messi sobre la salida de Suárez: "A esta altura, ya no me sorprende nada"

El capitán del Barcelona, el argentino Lionel Messi, se despidió este viernes de su amigo Luis Suárez, de quien dijo que echará mucho de menos, a la que vez criticó la forma en la que el club azulgrana decidió prescindir de los servicios del punta uruguayo.

"Te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada", escribió en su cuenta de Instagram.

El '10' explicó la tristeza que sintió cuando hoy entró en el vestuario y no vio a Suárez: "Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. os vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos".

Y es que Messi confesó que "va a ser raro" ver a su amigo "con otra camiseta" y mucho más enfrentarse a él cuando el Barça se mida al Atlético de Madrid.

"Te deseo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo", se despide el astro argentino.