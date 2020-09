El Pulso del Fútbol, 23 de septiembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Yerry Mina ante Uruguay en las Eliminatorias hacia el Mundial de Rusia 2018. Como homenaje por su cumpleaños número 26. César dijo: “El 11 de octubre de 2016 jugaron Colombia y Uruguay en el Estadio Metropolitano. El partido quedó 2-2 y el gol del empate final lo marcó Yerry Mina, fue su primer gol en la Selección Colombia”. Sobre el defensor Óscar agregó: “Nació en Guachené, una población del departamento del Cauca. Hoy está de cumpleaños y lo felicitamos. Ha participado con la Selección Colombia en una Eliminatoria, un Mundial y dos Copas América”.

Otro de los temas tuvo que ver con la victoria 4-1 del Junior sobre Independiente del Valle ayer en la Copa Libertadores y el análisis del encuentro. César manifestó: “Junior, casi por fuera de las posibilidades enfrentó al mejor equipo de la Copa Libertadores, pero los tiburones lo pasaron por encima y revivieron en la Copa Libertadores”. Por su parte Óscar complemento: “Alegría porque Junior jugó bien, Carmelo Valencia metió 3 goles y se metió en la pelea por clasificar a la siguiente fase en la Copa Libertadores. Tiene que ganar los dos partidos que le quedan”.

Además opinaron acerca de la actuación de Ángelo Rodríguez en el empate 3-3 de Cúcuta Deportivo frente al Deportivo Cali y los comentarios de Óscar hacia el jugador, en la editorial del programa. César resaltó: “No le diga petardo a Ángelo Rodríguez, que mañana hace dos goles y no sabrá como decirle”. Mientras Óscar respondió: “Le digo petardo porque no ha metido un solo gol con el Deportivo Cali y ayer cuando le dieron la oportunidad de cobrar un penal, lo desperdició”.

