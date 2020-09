Conozca el blog musical 'Al compás de Juan'

'Al compás de Juan' es un blog musical del periódico Vanguardia de Bucaramanga, Santander. En este espacio, Juan realiza reseñas y cuenta historias desconocidas sobre autores y canciones de diferentes géneros.

Esta vez, habló sobre el tema 'La Gata Golosa', una pieza que por muchos años ha representado la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con el autor, Fulgencio García fue el creador del pasillo 'La Gata Golosa', originalmente de Soacha. Desde una escritura muy particular y única, Juan relata los orígenes de 'La Gata Golosa'. "Una de las chicherías más famosas fue una con un nombre tan elegante que nadie podía pronunciar bien, la Gaité Gauloise que en español significa “la Alegría Gala” pero, como en ese tiempo no existía Google y los habitantes de la capital no tenían pensado aprender francés, decidieron colombianizar el nombre para que pudiera ser más fácil decirlo al momento de citar a sus amistades para las charlas profundas que allí se hacían mientras se tomaba chicha que hacía que la vida fuese un poco más feliz, supongo yo", asegura.

Juan cada semana presenta curiosidades sobre las historias detrás de la música. Es músico de profesión y flautista que ha sido parte de diferentes grupos musicales. Desde ese espacio quiere dar a conocer los temas más impactantes de la música.