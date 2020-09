"Es un claro abuso de autoridad": alcaldesa Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, condenó el asesinato de un abogado a manos de dos policías en una localidad de de la capital.

Reprocha la mandataria de los capitalinos, que se trata de un "claro abuso de autoridad" y no puede ser posible que a un ciudadano lo contravengan por violar una norma policial y termine muerto.

Desde el Distrito se prestará asesoría psicosocial y jurídica a la familia de la víctima, además, dijo la alcaldesa López en 6AM HOY POR HOY, que desde su despacho dará el debate para que este caso no se vaya a la justicia penal militar.

"La constitución prohíbe expresamente el abuso de la autoridad y la violación de Derechos Humanos. Lo que protege la institucionalidad es sancionar estas cosas eficazmente, no taparlas ni minimizarlas, esto es grave, es inaceptable en una democracia (...) daré ese debate desde la alcaldía porque dispararle a la cabeza como lo hicieron con Dilan Cruz, está expressamente prohibido atacar sistemáticamente a un ciudadano con una taser a un ciudadano que ya está reducido, que ya reconoció la falta y pide que no lo agredan también está expresamente prohibido, el abuso de la fuerza no lo autoriza ninguna norma". recalcó la alcaldesa.

Para este miércoles se convocó a una mesa interinstitucional de Derechos Humanos para analizar una reforma que prevenga y sancione el abuso policial.

"Esto no es un tema de manzanas podridas, aquí hay una serie de comportamientos que permiten que eso pase, que permiten que no se sancione y prevenga eficazmente".