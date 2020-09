Carta de Mancuso a Leyva: “El país merece saber la verdad”

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, de quien aún es incierto su futuro jurídico, le envió una carta al exministro y asesor del proceso de paz Álvaro Leyva, en la que le advierte que el país seguirá con otros 50 años de conflicto y presenciando más desplazamiento y narcotráfico, alimentado por gobiernos indiferentes.

Añade que ha querido decir la verdad de lo que él sabe del conflicto armado, pero, a quienes no les interesa que se conozca la verdad, tratan de hacerlo ver como si no lo hubiera hecho, lo que considera una estrategia de intimidación.

Leer más: Mancuso podrá presentar recursos para evitar ser deportado a Colombia

Leer más: Corte Suprema estudia acción de tutela entablada por víctimas de Mancuso

“Recuerdo cuando denuncié públicamente el rearme de algunos desmovilizados y me llamaron mentiroso, cuando confesé que el 35% miembros del Congreso eran personas apoyadas por las AUC me trataron de loco. Cuando conté acerca de la parapolítica la negaron, revelé que yo era la prueba viviente de lo que en ese entonces denominé 'Paramilitarismo de Estado', hoy Agente de Estado de facto y me trataron de iluso, se han utilizado medios coercitivos para intimidarme, como torturas, amenazas, persecución judicial a través de montajes como los que he denunciado pública y judicialmente, todo tratando de callarme”.

En otro aparte de la misiva, reitera que fue extraditado para ocultar verdades.

“Fui extraditado porque relaté cómo funcionarios cercanos al gobierno de Álvaro Uribe, como Francisco Santos, hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, José Miguel Narváez, subdirector del DAS quien tuvo responsabilidad en la muerte de Jaime Garzón, de Pedro Juan Moreno, amigo personal y Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, fueron personas muy cercanas con las AUC. También narré lo referente a algunas situaciones que se presentaron con el mismo Álvaro Uribe y a pesar de todo esto, sumado a otras situaciones perpetradas en contra nuestra, seguimos y seguiremos honrando nuestro compromiso con las víctimas y la verdad.”

En la misiva de respuesta al exministro Leyva, Mancuso reitera que sigue comprometido con las víctimas y que no volverá jamás a atentar contra un ser humano.